الصحة العالمية تقدم دعماً صحياً للعراق

سلمت منظمة الصحة العالمية، العراق اليوم الجمعة كمية من المواد والأجهزة طبية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، أن المواد والأجهزة الطبية شملت أجهزة أوكسجين ومواد طبية أخرى، توفر لمرضى فيروس كورونا فرص مواجهة نقص الأوكسجين، مشيرة الى انها تأتي ضمن دفعة طوارئ قدمتها المنظمة للعراق.

وأشارت الوزارة الى أن التنسيق بين العراق والصحة العالمية متواصل لوضع الواقع الصحي بالبلاد متماشيا مع الخط العالمي للسيطرة والحد من جائحة كورونا.

وكانت الصحة العالمية حذرت مؤخرا من خروج الوضع من السيطرة على وباء كورونا سيما أنه منذ أسابيع والأرقام ترتفع عن الفي إصابة مع عشرات الوفيات.