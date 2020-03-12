الصحة العالمية تعلن كورونا وباء عالميا

المستقلة /قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي “قلقون للغاية من مستويات الانتشار، ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة). لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء”.

وأوضح أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين، معربا عن قلق المنظمة لسرعة تفشي الوباء، وعدم مكافحته بما يكفي.