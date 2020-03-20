الصحة العالمية تعلن عن تجاوز عدد الإصابات بكورونا 209 آلاف

المستقلة ..أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألاف شخص.

ووفقا لبيانات المنظمة اليوم ، في الـ 24 ساعة الأخيرة، تم الكشف عن 16556 إصابة جديدة، من بينهم فقط 85 حالة على الأراضي الصينية.

وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 209839 حالة على مستوى العالم.

وبحسب أخر إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، توفي 828 شخص حول العالم بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ انتشار الجائحة إلى 8778 شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.