الصحة العالمية تعلن تسجيل نحو 145 ألف إصابة بكورونا في افريقيا

( المستقلة)… أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية قد تجاوز الـ4 آلاف حالة ، وبلغ إجمالي الإصابات نحو 145 ألفا.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين ان “144702 أصيبوا بفيروس كورونا في القارة الإفريقية منذ بداية الوباء، وتوفي ما لا يقل عن4149 مريضا بسبب فيروس كورونا، فيما تماثل 61164 للشفاء“.

وأضافت أن “أكبر عدد من الإصابات سجلت في جمهورية جنوب إفريقيا (32683)، وفي مصر (23449)، ونيجيريا(10162)، والجزائر (9394)“.

وأوضحت المنظمة، أنه “تم تسجيل أكبر حصيلة للوفيات في مصر (913)، وفي جمهورية جنوب إفريقيا (683)، والجزائر(653)“.

وكان علماء في منظمة الصحة العالمية قد قالوا إن نحو ربع مليار شخص في إفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.( النهاية)