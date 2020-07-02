الصحة العالمية تعلن تزويد العراق بـ300 جهاز اوكسجين بشحنة من الامارات

(المستقلة)… أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تزويد العراق بـ300 جهاز اوكسجين لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل للـ(المستقلة) اليوم الخميس إن “المنظمة خصصت شحنة مساعدات طبية للعراق من مخازنها في مدينة دبي الإماراتية”، موضحا أن “الشحنة عبارة عن 300 جهاز اوكسجين سيتم توزيعها على المستشفيات الحكومية بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية”.

وأضاف أن “الحكومة الإماراتية خصصت طائرة لنقل الشحنة من مخازن منظمة الصحة العالمية في دبي إلى مطار بغداد الدولي”، مشيرًا إلى أن “منظمة الصحة العالمية حريصة على التعاون ودعم الحكومة العراقية في مكافحة جائحة كورونا”.

وأعلن القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في بغداد محمد صالح الطنيجي الخميس (25 حزيران الماضي) أن دولة الإمارات أرسلت اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم جهود 10.5 ألف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

(النهاية)