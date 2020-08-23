(المستقلة)..أطلقت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، حملة واسعة للوقاية من فيروس كورونا واحتوائه في إقليم كردستان العراق.

وبدأت الحملة التي تستمر 9 أيام في 23 آب/أغسطس 2020 في السليمانية التي شهدت ارتفاعاً في معدلات الإصابة منذ المراحل الأولى من تفشي المرض بسبب عوامل متعددة، لا سيما قربها وطول حدودها مع إيران المجاورة.

وتُشرك الحملة المجتمع المحلي من خلال حشد أكثر من 250 متطوعاً للوصول إلى أكثر من 800,000 شخص في 10 مناطق مستهدفة بما في ذلك مخيمات النازحين واللاجئين في منطقتي أربات وكلار.

ومثل باقي مناطق العراق والعالم، تأثر إقليم كردستان بجائحة كوفيد-19 التي القت بثقلها على نظام الرعاية الصحية والخدمات المنقذة للحياة في الإقليم الذي لا يزال يستضيف ما يقرب من 700.000 ألف نازح داخلي واكثر من 220.000 ألف لاجئ سوري.

وقال الدكتور أدهم إسماعيل عبد المنعم، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثة المنظمة في العراق: “شكل تفشي المرض تحدياً للنظم الصحية وقدرتها على استيعاب الزيادات الكبيرة في عدد الحالات في جميع بلدان العالم تقريباً. منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية على المستوى الاتحادي في العراق وكذلك في إقليم كردستان تراقب عن كثب انتشار الوباء في العراق”.

وأشار الى انه “منذ شهر شباط/ فبراير من هذا العام، تكثف منظمة الصحة العالمية من أنشطة الاستجابة لدعم وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة الإقليمية بإمدادات ومعدات طبية عاجلة بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية متتابعة في أجزاء كثيرة من البلاد للحد من انتشار المرض ومنعه من الوصول إلى العشوائيات والمخيمات التي تستضيف النازحين واللاجئين”.

وتتضمن الحملة الحالية عدة أنشطة مثل بث الرسائل الصوتية من خلال مجموعة مختارة من محطات الإذاعة الكردية ونشر شاشات متحركة لعرض مقاطع الفيديو التعليمية لمنظمة الصحة العالمية والرسوم المتحركة التي تركز على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين. كما تشمل الحملة نصب أكشاك عند مداخل الأسواق المحلية وفي الأماكن العامة الرئيسية والشوارع المزدحمة لتوزيع المواد التوعوية مثل الكتيبات والنشرات، بالإضافة إلى حزمة الحماية الخاصة بالحملة والتي تحتوي على ثلاث كمامات وتي-شيرت خاص وطاقية على المشاة الذين تتم مشاهدتهم يتنقلون بدون حماية شخصية.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أن تنجح الحملة في توعية السكان الأكراد بأهمية ارتداء الكمامات خارج المنازل وفي الأماكن المكتظة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنظيف اليدين جيداً.

وتواصل منظمة الصحة العالمية الإعراب عن امتنانها لحكومة الكويت ومكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية (ECHO) لمساهمتهما السخية في دعم تنفيذ هذه الحملة. كما تشكر المنظمة الشريك المحلي المنفذ، الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية، على جهودها في تنفيذ الحملة في إقليم كردستان العراق.