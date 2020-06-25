الصحة العالمية تطلق تحذيرا للعراق من مصير متشابه لإيران واوربا والسبب ؟

(المستقلة)…. اطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا للعراق من مصير متشابه لإيران والدول والأوروبية بسبب عدم التزام المواطنين بالوقاية الصحية، فيما يخص الإجراءات الخاصة بجائحة كوفيد-١٩ فيروس كورونا.

وقال ممثل المنظمة في بغداد ادهم اسماعيل إنه “بعد تسجيل اصابات كثيرة بفيروس كورونا لدى العراقيين، نخشى أن يكون الوضع متشابه لإيران ودول أوروبية كايطاليا وأسبانيا وعدم توفر الأسرّة في المستشفيات لإستيعاب المصابين”.

وأضاف، “يتوجب على الحكومة منع التجمعات وتشديد الإجراءات الامنية والتزام المواطنين بالوقاية الصحية لتفادى كثرة الإصابات وأن لا يصل إلى الحد الأعلى من الإصابات”.

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية، “نرى أن المواطن العراقي قادر على الالتزام بالوقاية والانتصار على فيروس كورونا”.

وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس الاربعاء، 2200 إصابة بفيروس كورونا و1061 حالة شفاء و79 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة بالاصابات منذ تفشي الجائحة.

ومنذ تفشي الجائحة في العراق تم تشخيص إصابة 36702 شخص، مجموع حالات الشفاء وصلت الى 16814 حالة، والوفيات بلغت 1330. (النهاية)