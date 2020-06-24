الصحة العالمية تستعين بـ “مستر بين” للتوعية بفيروس كورونا

(المستقلة)..اشتركت منظمة الصحة العالمية مع “بروجيكت إيفري ون” و “تيغر أسبكت برودكشن”، لإنتاج مقاطع فيديو توعوية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، باستخدام شخصية “مستر بين” في فيلم كرتوني.

ومقاطع الفيديو المنتجة مهمتها التذكير بأهمية غسل اليدين والتباعد الجسدي، من خلال نصائح بطريقة سلسلة.

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أنانوم أكد أن الفيروس خطير، وأن المنظمة تحاول استخدام كافة السبل لنشر التوعية والمعلومات المهمة للناس حول العالم، وعبر عن شكره لفريق العمل الخاص بهذه المقاطع، لما سيساهم به من نصائح توعوية.