الصحة العالمية تدعو الحكومة العراقية لـ زيادة التمويل للصحة النفسية

المستقلة/ – أصدرت منظمة الصحة العالمية في العراق، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 2020، مشيرة إلى ما يمر به العراقيون من عنف ومشاكل نفسية، داعية إلى زيادة التمويل الدولي والمحلي للصحة النفسية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل في البيان الذي تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم السبت، “لا شك أننا نتفق جميعا على الضرورة الملحة للاستثمار في الصحة النفسية، لأنه وعلى مستوى العالم، سيصاب واحد من بين كل أربعة أشخاص باضطراب نفسي في وقت ما. ومثل العديد من الدول الأخرى، لا يتجاوز انفاق العراق على الصحة النفسية نسبة 2% من ميزانيتها للصحة، وذلك رغم حقيقة أنه في مقابل كل دولار أميركي يستثمر في تعزيز علاج الاضطرابات الشائعة مثل الاكئتاب والقلق، يتحقق عائد قدره 5 دولارات أمريكية في مجال تحسين الصحة والإنتاجية”.

وأضاف، “في العراق يدفع الناس 20% على الأقل من تكلفة خدمات الصحة النفسية، والأمر أسوأ بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض وغيرها من المجموعات الضعيفة لأن تكلفة هذه الرعاية الأساسية يمكن أن تتسبب لهم في صعوبات مالية، ولكن عندما نحصل معا على تغطية صحية شاملة، فإننا نضمن عدم اهمال الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية. ولا تزال احتياجات الرعاية الصحية النفسية كبيرة في العراق. ورغم أن الحكومة والشركاء وضعوًا استراتيجية وخطط ًا وطنية للصحة النفسية، إلا أن غالبية الناس لا يستطيعون الحصول إلى الخدمات النفسية الجيدة”.

وتابع، “قد أبرزت جائحة كوفيد-19 العديد من القضايا ومن أهمها أهمية الصحة النفسية للرفاه العام، فقد أثرت القيود المفروضة على الحركة والتجمعات وفقدان الوظائف ووفاة الأقارب والأحباء والانتشار الواسع للإصابات بكوفيد-19 على الصحة النفسية للناس في كل مكان، وانتشرت تقارير عن زيادة في عنف الأزواج والشركاء، وارتفاع معدلات الانتحار، واثناء جائحة كوفيد-19 تعمل منظمة الصحة العالمية مع الحكومة العراقية والشركاء لجعل الرعاية الصحية النفسية جزء من استمرارية الخدمات الصحية الأساسية. كما توفرالمنظمة التدريب على مهارات الدعم النفس ي للمستجيبين الأوائل”.

وبين بالقول، “على المستوى العالمي، تشيرالتقديرات إلى أنه يوجد تسعة عاملين في الرعاية الصحية النفسية لكل 100،000 شخص، ولكن في العراق تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 2 لكل 100,000 شخص، ثلثهم من غير المتخصصين، ما يعني أن البلاد تعاني من نقص حاد في أعداد الأطباء والمعالجين النفسيين”.

ودعا ممثل المنظمة العالمية، الشركاء والمجتمعات إلى “زيادة ودعم التدخلات الاجتماعية من خلال تعزيز دعم الأقران، وإعادة دمج مرض ى العلاج الطويل الأمد في المجتمعات، وتزويد مقدمي الرعاية بالمعرفة والموارد لدعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية بشكل أفضل”، كما دعا أصحاب العمل إلى “الاستثمار في برامج رفاه الموظفين والتدريب في مجال الإسعافات الأولية النفسية”.

وأكد إسماعيل، أن “منظمة الصحة العالمية ستبقى ملتزمة بالاستجابة لاحتياجات الصحة العقلية والنفسية للشعب العراقي، وستواصل تقديم الدعم اللازم لتوسيع نطاق الخدمات لمواكبة الاحتياجات الناشئة، كما ستواصل المنظمة الدعوة لإعطاء الأولوية للصحة النفسية باعتبارها مكونا أساسيا للخدمات الصحية في العراق”.