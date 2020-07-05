الصحة العالمية تحذر من تخفيف إجراءات كورونا

وجهت منظمة الصحة العالمية، تحذيراً شديد اللهجة من تخفيف إجراءات (كوفيد-19) قريباً جداً.

وحذرت كاريسا إتيان، مديرة المنظمة في الأمريكتين يوم الثلاثاء في إيجاز افتراضي بواشنطن، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود (كوفيد-19) قريباً جدا يمكن أن تغرق في الحالات الجديدة.

وقالت: إن ولايتي واشنطن ونيويورك الأمريكيتين تسجلان أعداداً منخفضة للغاية من حالات الإصابة والوفاة لكن 27 ولاية أخرى تسجل زيادة استثنائية، وفق ما نقل وكالة أنباء (رويترز).