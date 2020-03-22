الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا أكثر بعد رفع العزل

( المستقلة)…..قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، إن فرض العزل الصحي ليس كافياً لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.

وقال رايان في مقابلة مع قناة “بي. بي. سي”: “ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم”.

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times الأميركية قصة المريض رقم واحد والذي تسبب بشرارة اندلاع المرض في إيطاليا،

وأضاف: “إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق”.

وفي سياق متصل، أوضح ريان أن “تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث”.

وحذّر من أن مرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد،لا يصيب كبار السن فقط مؤكداً أن “له تأثيرا كبيرا على فئة منتصف العمر”.

وسُجلت أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بداية انتشار الوباء، بحسب تعداد أعدته وكالة “فرانس برس” استناداً إلى مصادر رسمية الأحد عند الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وأُصيب ما لا يقلّ عن 300097 شخص بالمرض، من بينها 12895 حالة وفاة في 169 بلداً ومنطقة، خصوصاً في الصين (81054 إصابة بينها 3261 وفاة) وهي منشأ المرض، وإيطاليا (53578 إصابة) الدولة الأكثر تأثراً بالفيروس مع 4825 وفاة.

إلا أن هذا العدد لا يعكس الواقع الكامل، كون عددا كبيرا من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم عناية بالمستشفى.( النهاية)