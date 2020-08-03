الصحة العالمية تحذر…عدم وجود “حل سحري” لفيروس كورونا في الوقت الراهن

المستقلة / متابعة /- حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، من احتمال عدم وجود “حل سحري” في الوقت الراهن لوباء كوفيد-19، غير مستبعد ألا يكون هناك حل على الإطلاق للجائحة التي أصابت الملايين عبر العالم.

أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنه قد لا يكون هناك “حل سحري” لفيروس كورونا، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل لوباء كوفيد-19.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت من جنيف “لا يوجد حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقا”.

 

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