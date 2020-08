الصحة العالمية تحذر…عدم وجود “حل سحري” لفيروس كورونا في الوقت الراهن

المستقلة / متابعة /- حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، من احتمال عدم وجود “حل سحري” في الوقت الراهن لوباء كوفيد-19، غير مستبعد ألا يكون هناك حل على الإطلاق للجائحة التي أصابت الملايين عبر العالم.

"🤱& 👶 should be helped to:

-remain together while rooming-in throughout the day & night

-practise skin-to-skin contact, incl. kangaroo mothercare, esp. immediately after birth & during establishment of #breastfeeding

whether 🤱 or 👶 have suspected/confirmed #COVID19"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 3, 2020