الصحة العالمية تتراجع عن تحذيراتها من موجة كورونا ثانية

(المستقلة)…. اكدت منظمة الصحة العالمية ان الموجة الثانية من الاصابات بمرض كوفيد ١٩ الناجم عن فيروس كورونا ليست حتمية متراجعة عن تحذيرها السابق من موجة ثانية محتملة من الوباء، فيما اشارت الى ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في اوروبا، هانز كلوغ، في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية “برغم أن الموجة الثانية ليست حتمية، فإن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، في ظل غياب أي علاج أو لقاح للمرض”.

وأوضح “من المحتمل عند بدء فصل الخريف ومع انتشار الإنفلونزا الموسمية، أن يكون هناك تأثير موسمي على فيروس كورونا. لكننا لسنا متأكدين حتى الآن من أننا سنشهد موجة ثانية”.

يذكر انه، وبعد مخاوف في بلدان عدة تراجعت لديها وتيرة إصابات فيروس كورونا ثم ارتفعت مجددا، حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من موجة ثانية محتملة من الوباء، وحددت موعدها المرجح.

وبحسب تصريحات المدير الإقليمي للمنظمة في اوروبا هانز كلوغ، فإن موجة من كورونا يحتمل أن تكون في فصل الخريف المقبل، مشددا على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس.

وأضاف أنه “من الممكن” أن يكون لفصل الخريف تأثير سلبي على ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، بالذورة نفسها التي تصل إليها حالات الإنفلونزا الموسمية عند نهاية العام.

ونوه كلوغ إلى أن اتباع قواعد الإغلاق والإجراءات الوقائية في المجتمعات اسهمت بشكل حاسم في منع انتشار العدوى، بخاصة مع اقتراب الصيف، اذ يكون الناس أكثر ميلا للتجمعات.

ودعا المسؤول الصحي الدولي، إلى دق “ناقوس الخطر”، اذ إن وباء “كوفيد ١٩” ما يزال في مرحلة نشطة في عدد من البلدان، مردفا “لا زال العديد من الدول تواجه زيادة في أعداد الإصابات، مثل مقدونيا الشمالية وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وإسرائيل”.(النهاية)