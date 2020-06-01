الصحة العالمية تؤكد ضرورة حظر التجوال الشامل في العراق

(المستقلة).. حثت منظمة الصحة العالمية في العراق جميع العراقيين على اتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية لاحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 بعد ارتفاع معدلات الإصابة، مؤكدة ان إعادة تطبيق حظر التجوال الكامل لاسبوعا اخر في العراق كان إجراءا ضروريا في مكافحة الفيروس.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل مجددا دعم منظمة الصحة العالمية المستمر وتعاونها مع السلطات الصحية في بغداد وإقليم كوردستان لضمان نجاح تدابير مكافحة كوفيد-19.

ودعا إسماعيل العراقيين في جميع أنحاء البلاد إلى الالتزام بأعلى مستويات الإجراءات الوقائية والالتزام بحظر التجوال الشامل لمساعدة السلطات الصحية على احتواء انتشار الفيروس.

كما دعا الجهات المعنية إلى التطبيق الصارم لإجراءات الحظر إلى جانب تكثيف المسح الميداني النشط للحالات المشتبه فيها من خلال تعقب الملامسين، مضيفا بالقول “لا يمكن لهذه التدابير تحقيق النتائج المرجوة إلا بتعاون الجميع.”

وسجل العراق حتى حتى 31 آيار/مايو 2020، 6,439 حالة اصابة بكوفيد19، مما يعكس زيادة في معدل الاصابات اليومية، نتيجة المسح الميداني النشط ​​الذي تجريه السلطات الصحية بكثافة للكشف عن حالات كوفيد-19، والتأكد من اتباع المواطنين للتدابير الوقائية الضرورية وتطبيق التباعد الاجتماعي.