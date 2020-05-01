الصحة العالمية تأمل بموافقة الصين على مشاركتها في التحقيق في “أصل” كورونا

(المستقلة)..أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، أنها تأمل في تلقي دعوة من بكين للمشاركة في تحقيقاتها بشأن مصدر فيروس كورونا الذي تحوّل إلى وباء عالمي وأصاب أكثر من 3.3 مليون شخص.

وقال المتحدث باسم الهيئة الدولية، طارق ياساريفيتش، في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إن “منظمة الصحة العالمية ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية” للفيروس.

وكان مسؤول آخر في المنظمة قال، أمس الخميس، لوكالة أسوشييتد برس إن بكين لم تدعُ المنظمة الدولية إلى الانضمام إلى التحقيقات الهادفة إلى اكتشاف مصدر الوباء العالمي.

وقال الدكتور غودن غوليا، ممثل المنظمة في بكين، إنه يعتقد أن التحقيقات الصينية في هذه المسألة بدأت، مضيفاً أنه ينتظر من الصين “نقاشاً في التعاون مع المنظمة في المستقبل القريب”.

ويعتقد أن عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن مرض كوفيد-19 أكثر مما أعلن عنه نظراً لضعف الإمكانيات في بعض الدول لناحية إجراء الاختبارات وتشخيص المرض.