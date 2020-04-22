الصحة العالمية بالعراق تعبر عن قلقها من تصرفات بعض المواطنين اثناء الرفع الجزئي

( المستقلة)…. عبرت منظمة الصحة العالمية في العراق عن قلقها من تصرفات بعض المواطنين في اثناء الرفع الجزئي لحظر التجوال، وفيما دعتهم الى الالتزام بالتعليمات الصحية، حذرت من اعادة الحظر الكامل للتجوال في حالة عدم الالتزام.

وقالت المنظمة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الأربعاء “تعرب منظمة الصحة العالمية في العراق عن قلقها البالغ من تصرفات بعض المواطنين في اثناء الرفع الجزئي لحظر التجوال”.

فيما دعت العراقيين الى “الالتزام التام بالإجراءات الوقائية وتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة”.

وشددت على “ضرورة تجنب التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي الذي مكن العاملين الصحيين العراقيين من السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد حتى الان”، محذرة من ان “مخالفة هذه الإجراءات قد تؤدي الى اعادة تفعيل الحظر الكامل للتجوال”.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، يوم الأحد 19 نيسان الجاري، رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساءً، وفرض غرامة قدرها 50 الف دينار لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، فيما حذرت وزارة الصحة العراقية من زيادة سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، نتيجة كسر حظر التجوال الذي أدى إلى اكتظاظ الطرق العامة بالسيارات والدراجات وفتح كثير من المحال التجارية والاسواق.( النهاية)