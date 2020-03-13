الصحة العالمية : اوربا اصبحت بؤرة “كورونا” الجديدة

(المستقلة)..أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أن “4 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا”، مُعلِناً أن “أوروبا أصبحت “بؤرة” للوباء”.

وقال غيبريسوس في المؤتمر اليومي للمنظمة: “إن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس”، مشدد على أن “على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى”.

وأضاف: “يجب أن تكون التدابير المتخذة من إلغاء المناسبات العامة والتجمعات الكبيرة وحجر المرضى وعزل المخالطين وغيرها، مفيدة من ناحية التقليل من خطر الوباء”.

وتابع: “يجب أن تكون هذه التدابير مبنية على الظروف المحلية لكل بلد، وأن لم نستطيع إيقاف الانتشار فعلى الأقل أن نقلل من حدته.. فهو فيروس جديد ووضع جديد، جميعنا نتعلم ونبحث عن وسائل أخرى للوقاية من العدوى”.

المصدر: روسيا اليوم