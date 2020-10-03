الصحة العالمية: العراق يدخل المرحلة الثالثة من فيروس كورونا

المستقلة/- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن العراق دخل مرحلة “التفشي المجتمعي” بفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، محذرة من تفشي الوباء في عموم البلاد.

وأكد ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في تصريح صحفي، أن “مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهوداً لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية”.

وأضاف، أن “بقاء انتشار الفيروس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة تسيطر عليه، كما أن عدد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50 بالمئة من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عاملاً مقلقاً”.

وحذر من تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، لاسيما ان الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في أعداد المصابين، وبالتالي سيكون هناك طلب على الأسرة لاستيعاب تلك الأعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية لاسيما إذا تضاعفت أعداد الإصابات على الأعداد المسجلة خلال هذه الفترة.

وبلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الآن، 375931 إصابة، بينما الوفيات فوصلت إلى 9347 وفاة، أما حالات الشفاء فبلغت 103665 حالة. (النهاية)