الصحة العالمية : الاستحمام بماء ساخن لا يقتل كورونا

(المستقلة)..لا ينفك الناس في وسائل التواصل الاجتماعي عن تبادل النصائح عن طرق غير صحيحة تتعلق بكيفية القضاء على فيروس كورونا ، الذي تسبب حتى الآن بإصابة أكثر من مليون و400 ألف شخص في العالم.

وتقول إحدى هذه المعلومات المغلوطة، إن الاستحمام بماء ساخن جدا يضمن عدم الإصابة بفيروس كورونا، ويقتل الفيروس إذا ما كان عالقا في الجسم.

وفندت منظمة الصحة العالمية في حسابها على فيسبوك هذه الشائعة قائلة إن “الاستحمام بماء دافئ أو حتى ساخن جدا لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن حرارة جسم الإنسان تبقى ثابتة عند الاستحمام، وتتراوح بين 36.5 و37 درجة مئوية، بغض النظر عن سخونة المياه.

وحذرت المنظمة الدولية من أن الاستحمام بماء ساخن جدا من شأنه أن يتسبب بأضرار للإنسان، من بينها حروق الجلد وكذلك تدمير أنسجته، الأمر الذي يجعل مقاومته للميكروبات المنتشرة في الجو ضعيفة.

وجددت المنظمة التأكيد على أن غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام لمدة لا تقل عن 20 ثانية هو أحد سبل الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم لمس الفم والأنف والعينين.

المصدر: سكاي نيوز