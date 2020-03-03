الصحة الدولية تزور المواقع الدينية في العراق لبحث الوقاية من كورونا

(المستقلة).. استعدادا لأستقبال العراق الملايين من الزوار هذا الشهر لاداء مراسم الزيارة الشعبانية في بغداد، تعمل منظمة الصحة العالمية في العراق، مع القادة الدينين ومسؤولي الصحة، لمناقشة التدابير الوقائية اللازمة الواجب اتخاذها خلال زيارة الاماكن المقدسة، وكذلك معالجة التجمعات القادمة عند اداء الزيارات، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان عن يونامينتلقت0المستقلة) نسخة منه،اليوم الثلاثاء، حتى الآن تتفق التدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية للحد من انتشار فيروس كورونا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال ممثل المنظمة في العراق الدكتور أدهم إسماعيل، ” هناك حاجة ماسة إلى الاستعدادات العاجلة الأخرى، مثل تخصيص منشآت عزل مناسبة، منوها الى أن العراق أجرى تقييما للمخاطر، و”تدعو السلطات الصحية رجال الدين لدعم قرار العراق بتجنب التجمعات قدر الإمكان لمنع انتشار هذا المرض، وتؤيد منظمة الصحة العالمية ذلك.”

وأعلن العراق عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 شباط، ليرتفع العدد منذ ذلك الحين إلى 26 حالة في 3 آذار/مارس، جميعهم من مواطنين قادمين من إيران.

واشار البيان الى ان السلطات الدينية أتخذت “تدابير صارمة في ضريح الاماميم الكاظمين للحفاظ على سلامة العاملين والزوار على حد سواء”.

ونقل عن أمين عام المرقدين الشريفين، حيدر حسين الشمري ، قوله “إن هذه التدابير تشمل استخدام معدات الحماية الشخصية، مثل الأقنعة والقفازات، من قبل جميع عمال المرقد، بالإضافة إلى إغلاق الموقع الداخلي للضريح من اجل التعقيم.”

وقدمت منظمة الصحة العالمية مشورة وتوصيات تقنية بشأن الزيارات إلى الأماكن المقدسة لمنع انتشار الأمراض، بما في ذلك فايروس كورونا المستجد، ويشمل ذلك أفضل الطرق لتعقيم الأسطح والمعدات، واستخدام أجهزة الكشف الحراري عند المداخل ونقاط التفتيش وإجراءات الإحالة والعزل المناسبة للحالات المشتبه فيها.