الصحة: الأدوية المستخدمة بالبروتكولات لمعالجة كورونا متوفرة بكميات كبيرة

(المستقلة)… أكد وزير الصحة حسن التميمي أن الأدوية المستخدمة في البروتكولات العالمية لمعالجة فيروس كورونا متوفرة وبكميات كبيرة، وفيما حذّر من زيادة عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، حمّل المواطنين مسؤولية ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن التميمي قوله، إن “الأدوية المستخدمة في البروتكولات العالمية لمعالجة كورونا متوفرة وبكميات كبيرة”، محذراً من “زيادة عدد الإصابات بسبب عدم التزام المواطنين بتوصيات الوزارة”.

وأضاف التميمي أن “لجنة الخبراء سترفع توصيات إلى اللجنة العليا بشأن أيام ما بعد العيد وشهر محرم الحرام”. (النهاية)