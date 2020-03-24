الصحة : اغلب الإصابات بكورونا هي بالمناطق الشعبية والعشوائيات وتكشف عن أسباب ارتفاع الوفيات

( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن وجود تحسن في تطبيق حظر التجوال، وفيما لفتت إلى ان اغلب الإصابات بفيروس كورونا هي في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن، فيما بينت ان أسباب ارتفاع الوفيات ناتج عن وصول اغلب الحالات إلى مراحل متقدمة في المرض في اثناء المراجعة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)….اليوم الثلاثاء “لوحظ وجود تحسن في الالتزام بتنفيذ الحظر ومنع تنقل الافراد والمركبات في اغلب المناطق”.

وأضافت ان “اغلب الحالات المرضية المشخصة لوباء كورونا المستجد في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن وهذا يقتضي زيادة التعاون والالتزام من قبل اهلنا في تلك المناطق بالتعليمات والارشادات الصحية الصادرة عن الدوائر والمؤسسات المعنية”.

وإشارت الى ان “هناك جهودا مستمرة لتقديم مساعدات غذائية وانسانية الى العديد من العائلات المتعففة والفقيرة المعتمدة على الدخل اليومي وندعو الى تكثيف تلك الجهود من قبل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني”.

ونوهت الوزارة في بيانها الى ان “اسباب ارتفاع معدل الوفيات في العراق ناتج عن وصول اغلب الحالات المرضية الى مراحل متقدمة في المرض عند مراجعة المؤسسات الصحية ونكرر دعوتنا للجميع في مراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالأعراض المرضية او الاتصال على ارقام الخط المباشر لخدمات الاستشارة المجانية على الرقم 123″، مناشدة المواطنين ان “ان اجراءات الحجر الطبي لملامسي المرضى هي لغرض حمايتكم والمجتمع من انتشار الوباء، والمرجو من المواطنين التعاون مع المؤسسات الصحية خدمة للصالح العام. لغرض زيادة تنظيم حملات التعفير وتوزيع المساعدات الطبية والانسانية من قبل المواطنين والفرق والمؤسسات التطوعية سيتم تشكيل لجان خاصة في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لضمان تحقيق التكامل والتعاون الفاعل خدمة لأهلنا وبلدنا”.

وأضافت انه “استناداً الى توجيهات منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد ستقوم فرقنا المسحية بأجراء مسح ميداني وحسب الخريطة الوبائية لكل محافظة”. مقدمة “الشكر والتقدير للمرجعيات والأوقاف الدينية والقيادات الاجتماعية والعشائرية وكذلك نشكر منظمات المجتمع المدني والأخوة في القطاع الصحي الخاص والنقابات المختلفة والشخصيات العامة من الذين ساهموا في دعم جهود وزارة الصحة والبيئة في سعيها لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق ومنع انتشارها متمنيا تواصل الدعم للجهود الحكومية لاحتواء الإصابات وحماية البلاد”.

وسبق أن اعلن العراق اصابة ٣١٦ شخصا بفيروس كورونا، ومجموع الوفيات بلغ ٢٧، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى ٧٥” حتى 24 آذار الجاري.( النهاية)