الصحة: إعدام 271 كجم أغذية فاسدة في حملة على سلسلة مطاعم شهيرة

المستقلة – القاهرةً – وليد الرمالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 271 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأوعية متهالكة، بالإضافة إلي إعدام 17 لتر زيت سبق غليه، والتوصية بإيقاف تشغيل عدد 7 منشآت بهم خطر داهم على الصحة العامة ويعملون بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الوزارة على

إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة بمحافظات ( القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ).

وأوضح الدكتورخالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم المرور على 8 مطاعم، وسحب 47 عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للتحليل بالمعامل التابعة لوزارة الصحة والسكان، وقد تم تحرير 22 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم تشكيل فرق من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية للمرور الميداني على إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة، للتأكد من مدى استيفاء تلك المطاعم والعاملين بها للاشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء واستبعاد من تظهر عليه أي علامات مرضية، فضلاً عن التأكد من صلاحية الأغذية المتداولة للاستهلاك الآدمي من عدمه عن طريق سحب عينات منها وإرسالها للمعامل لفحص مدى صلاحيتها.

وشدد “عيد” على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مؤكداً تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالنوادي الرياضية، أو سلاسل السوبر ماركت، أو المصانع، وأيضاً المطاعم والكافتيريات، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.