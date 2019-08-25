الصحافة الاسرائيلية تفجر مفاجأة… “طائرتا الضاحية إيرانيّتان!”

(المستقلة)..ادعت وسائل إعلام عبرية أن الطارئتين المسيرتين اللتين سقطت إحداهما وانفجرت الثانية في الضاحية الجنوبية، صباح اليوم الأحد، ليستا إسرائيليتين بل صنعتا في إيران.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإلكترونية أن “بعض المحللين الإسرائيليين”، زعموا أن الطائرة المسيرة التي نشرت صورها وسائل الإعلام لبنانية هي نموذج إيراني.

ورجح رئيس قسم الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يلدين، الذي يترأس حاليا مركز دراسات الأمن القومي، على حسابه في “تويتر”، أن إيران حاولت إطلاق الطائرتين من ضواحي بيروت إلى الشمال الإسرائيلي، في إطار الخطة نفسها التي أعلنت تل أبيب عن إفشالها الليلة الماضية بغاراتها على سوريا.

وتساءل يلدين بشأن ما إذا كانت هاتان الطائرتان “منعتا من الإقلاع في منطقة بيروت”، وزعم أن حكومتي إسرائيل ولبنان تحاولان على ما يبدو تخفيف التوتر على خلفية الحادث.

من جانبها، زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن اللقطات المنشورة تظهر طائرة مسيرة من الطراز نفسه الذي تستخدمه جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن وفي هجماتها على السعودية، لكن دون تقديم مزيد من التوضيحات بشأن هذا الاستنتاج.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على اللقطات المنشورة بدعوى أنه لا يعلق على تقارير أجنبية.

المصدر: روسيا اليوم