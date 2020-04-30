الصجري ينفي انضمامه لتحالف المدن المحررة

(المستقلة).. نفى النائب عن صلاح الدين علي الصجري انضمامه الى تحالف المدن المحررة المزمع الإعلان عنه في الأيام المقبلة.

وقال الصجري “انا نائب مستقل ولم اوقع مع اي جهة سياسية”، مبينا بأنه سيتخذ مع عدد من النواب ” الذين يؤمنون بهذا النهج، دور المعارضة البناءة لانجاح وتقويم الحكومة في حال اصابت ونختلف معها في حال أخطأت”.

وأشار الى أن انتمائه الى كتلة معينة سيقرره لاحقا “عندما نقتنع بالكتلة التي تتبنى ماذكرت”.

وكان عدد من النواب قد اجتمعوا ليلة امس في منزل خميس الخنجر لغرض الاعلان عن تحالف المدن المحررة والذي يتوقع ان يضم 22 نائبا حسب ما تسرب من الاجتماع.