الصجري يدعو الكاظمي لالغاء مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء كونها غير وطنية
المستقلة / متابعة /- دعى عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين ، علي الصجري ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الغاء مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء ، مؤكدا ان هذه المؤسسات لم تكن مؤوسسات وطنية .
وقال الصجري في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” اليوم الثلاثاء ، اتمنى على الاخ رئيس الوزراء الكاظمي ان يلغي اكذوبة مؤوسسة الشهداء والسجناء ورفحاء لانها بنيت لتأسيس قواعد جماهيرية لاحزاب من مكون واحد . ولم تكن مؤوسسات وطنية .
واكد الصجري على ان تلك المؤوسسات لم تكن وطنية ، والدليل ادعوه ، اي الكاظمي ، للتدقيق بها واضرب مثال هل يوجد شهيد سياسي من المحافظات الغربية واغلب المؤامرات على صدام انطلقت منها .
اتمنى على الاخ رئيس الوزراء الكاظمي ان يلغي اكذوبة مؤوسسة الشهداء والسجناء ورفحاء لانها بنيت لتأسيس قواعد جماهيرية لاحزاب من مكون واحد . ولم تكن مؤوسسات وطنية والدليل ادعوه للتدقيق بها واضرب مثال هل يوجد شهيد سياسي من المحافظات الغربية واغلب المؤامرات على صدام انطلقت منها
— علي الصجري (@alialsajri5) June 9, 2020
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