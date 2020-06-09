الصجري يدعو الكاظمي لالغاء مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء كونها غير وطنية

المستقلة / متابعة /- دعى عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين ، علي الصجري ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الغاء مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء ، مؤكدا ان هذه المؤسسات لم تكن مؤوسسات وطنية .

وقال الصجري في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” اليوم الثلاثاء ، اتمنى على الاخ رئيس الوزراء الكاظمي ان يلغي اكذوبة مؤوسسة الشهداء والسجناء ورفحاء لانها بنيت لتأسيس قواعد جماهيرية لاحزاب من مكون واحد . ولم تكن مؤوسسات وطنية .

واكد الصجري على ان تلك المؤوسسات لم تكن وطنية ، والدليل ادعوه ، اي الكاظمي ، للتدقيق بها واضرب مثال هل يوجد شهيد سياسي من المحافظات الغربية واغلب المؤامرات على صدام انطلقت منها .