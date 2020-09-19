الصجري يحذر من وقوع القضاء في دائرة المحاصصة “القذرة”

المستقلة.. دعا النائب علي الصجري الى التدخل لمنع اختراق المؤسسة القضائية من الأحزاب السياسية.

وقال الصجري في تغريدة على حسابه بموقع تويتر “اشارة السيد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في مقال اليوم يعد اختراق صارخ من قبل الاحزاب لآخر مؤسسة محصنة”.

وأضاف “على كل الشرفاء ان يمنعوا ذلك لكي لايدنس القضاء في مستنقع الاحزاب التي دمرت العراق”.

وحذر الصجري من ان “يصبح القضاء ضمن دائرة المحاصصة الحزبية القذره التي هي سبب دمار الدولة”.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد أتهم في مقال نشره اليوم ، أحزاباً لم يُسمها، بـ”خرق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء”، محذرا من “حالة شاذة”، قال إنها توقع القضاء في “فراغ دستوري”.