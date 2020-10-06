الصجري يتهم محمد الحلبوسي ابرام عقد لاطعام الجيش بقيمة 5 مليار $

المستقلة / – فجر عضو مجلس النواب علي الصجري، فضيحة من العيار الثقيل تخص رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، مشيرا إلى أن الحلبوسي كان قد ابرم عقدا لصالح شركة وهمية تابعة له يتعلق باطعام الجيش العراقي بقيمة خمس مليار دولار.

وقال الصجري في تغريدة على موقع تويتر تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، “الى الأخ الكاظمي في ظل ازمة صرف الرواتب وبدلا عن الاقتراض عليك بمحاربة الفساد وذلك بالغائك لعقد ابرمه وزير التجارة التابع لمحمد الحلبوسي مع وزارة الدفاع يخص اطعام الجيش العراقي بقيمة خمس مليار دولار بواسطة شركة وهمية تابعة لـ محمد الحلبوسي” واسترجاع الاموال بالقوة منه”.