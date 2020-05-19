الصجري : مصطفى الكاظمي تلقى اشارات تهديد من بعض الكتل السياسية

المستقلة ..كشف النائب علي الصجري، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى تهديداً مبطناً بأنه لا يمتلك كتلة تحميه داخل البرلمان.

وقال الصجري في تغريدة على “تويتر” تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، ان دولة رئيس الوزراء صرح بان البعض أخبره ان ليس له كتلة تحميه داخل البرلمان، اقول هذه اشارات تهديد مبطنة”.

وأضاف “هنا اقول نحن وكل الشرفاء من النواب وهم كثر سيكونون لكم كتلة قوية تمتاز بالنبل والشجاعة وتفضل مصلحة العراق على مصلحة احزابهم التي دمرت ونهبت ثروات العراق والنواب براء منهم”.