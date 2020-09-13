الصجري: رئاسة البرلمان لن تصغي لدعوة المرجعية بشأن الانتخابات

المستقلة.. توقع النائب علي الصجري عدم استجابة رئاسة البرلمان وبعض الكتل النيابية لدعوة المرجع الأعلى علي السيستاني بشأن اجراء الانتخابات.

واشار الصجري في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع تويتر،مساء اليوم،الى ان “السيد السستاني اكد على وضع نصوص في القانون ترضي الشعب وأهمها البايومتري” .

واستدرك بالقول” لكن للاسف رئاسة البرلمان لن تصغي لدعوة المرجعية مع بعض الكتل التي جمعت ثلاثة مليون بطاقة لانهم يعرفون هزيمتهم مقدما” .

ووضع الصجري ” وصية المرجعية بذمة السيد الكاظمي والاخ الرئيس برهم لانهم هم من نعول عليهم” .

وكان المرجع الأعلى علي السيستاني قد حذر عند لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت من أن “مزيدا من التأخير في إجراء الانتخابات أو إجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول إلى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه”.

وتدعو عدد من الكتل السياسية الى اعتماد النظام البايومتري في تسجيل الناخبين لغرض تجنب عمليات التزوير او قيام المرشحين والكتل السياسية بشراء بطاقات الناخب من المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات.