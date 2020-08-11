الصجري : اذا كنا نريد انتخابات بدون خداع للشعب يجب توفير نظام البايومتري

المستقلة / متابعة /- طالب عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين علي الصجري ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقول : اذا كنا نريد انتخابات بدون خداع للشعب يجب ان تتوفر جملة من الشروط في الانتخابات القادمة .

وقال الصجري في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، يجب توفير نظام البايومتري كشرط اساسي لضمان عدم تزوير الانتخابات القادمة ، مؤكدا ان احزاب اشترت مئات الالاف من بطاقات المهجرين .

وحذر الصجري ، ان المفوضية من القضاة المتقاعدين وهنالك جهات سياسية لها سطوه على القضاء تحمل في طياتها الكثير .