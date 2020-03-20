الصافي مخاطباً قادة “الحشد” التابع للعتبات:من زهد فيكم فأنتم فيه أزهد

(المستقلة)/ فراس الكرباسي/.. قال آمر لواء انصار المرجعية حميد الياسري ان قادة قوات الحشد المشكلة من قبل العتبات المقدسة بحثوا مع المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة احمد الصافي، امس الخميس الظروف الامنية التي يعيشها البلد والتطورات الجديدة التي تشهدها هذه القوات.

واشار الى أن الصافي التقى كلّ من (حميد الياسري – آمر لواء أنصار المرجعية/ل٤٤، و طاهر الخاقاني – قائد فرقة الامام علي القتالية/ل٢،واللواء علي الحمداني – آمر لواء علي الاكبر/ل١١، و ميثم الزيدي – قائد فرقة العباس القتالية/ل٢٦

واضاف الياسري: ان الصافي شدد على ان (الفكرة ،و الآليات، والتنفيذ) كلها يجب ان تكون وطنية وهذا ليس مطلباً جديداً بل هو مطلباً طبيعياً و فِي كل البلدان.

وتابع كما اشار الصافي الى أن المقاتلين الذين قاتلوا و رابطوا و أحرزوا النصر لهم كامل الحق في إشغال المواقع المتقدمة الادارية فهم قد صدقوا الاستجابة للفتوى المباركة، ولسيد الفتوى ومدينة الفتوى وبلد الفتوى ؛ العراق العزيز : الذي ينتظر منا الكثير.

وخاطب الصافي قادة فصائل الحشد التابعة للعتبات المقدسة: انكم تحملتم الحيف في أوقات المعارك وقد حاول البعض ان يحول الولاء إلى ولاء شخصي ومورست عوامل ضغط كثيرة، من جملتها شق الصف فالذي معهم يعطى جميع المكتسبات والذي يختلف معهم تمنع عنه جميع المكتسبات وهو اُسلوب لا إخلاقي وبعيد عن القيم الحقة ولازالت بعض هذه الممارسات موجودة عند بعضهم بل الأغرب من ذلك انهم يفترون على المرجعية صاحبة الفضل علينا وعليهم فكيف يمكن التعامل مع هؤلاء.

وشدد بالقول: أنتم لا تزهدوا بأحد ولكن من زهد فيكم فأنتم فيه أزهد.

واختتم القادة جلستهم مع الصافي بإستعراضٍ جهود مواجهة فيروس كورونا الذي يهدد صحة المواطنين ، وأكد الصافي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتعامل مع الجهات الطبية والدفاع المدني للوقاية من هذا الوباء