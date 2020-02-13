«الشيوخ الأمريكي» يوافق على قرار لتقييد قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

(المستقلة) ممدوح بليغ/ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على قرار لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران في توبيخ للرئيس بعد ضربة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران الشهر الماضي الذي أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا، بحسب وكالة أنباء رويترز.

القرار يلزم ترامب بسحب القوات الأمريكية التي تقوم بعمليات قتالية ضد إيران

ومع استمرار التصويت، جاء 51 صوتا بالتأييد للقرار مقابل رفض 44. ويلزم القرار ترامب بسحب القوات الأمريكية التي تقوم بعمليات قتالية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونجرس الحرب أو أقر تفويضا محددا لاستخدام القوة العسكرية. وتعهد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

وكتب ترامب على موقع «تويتر»: «من المهم جدا لأمن لبلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار (قوى الحرب) المتعلق بإيران».

وأضاف: «نحن نقوم بعمل جيد جدا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف، إذا كانت يداي مغلولتين فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة. الديمقراطيون يقومون بذلك فقط في محاولة لإحراج الحزب الجمهوري».

وفي يناير الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد اعطاء ترامب الأمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية على قواعد أميركية في العراق، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب، بحسب سكاي نيوز عربية.