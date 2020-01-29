الشيخ علي يحذر المتظاهرين: ان قبلتم بمرشح الكتل ستقبركم الميليشيات
المستقلة … وجه النائب فائق الشيخ علي، رسالة الى المتظاهرين بشأن المرشح الجديد لرئاسة الوزراء من قبل الكتل السياسية.
وقال الشيخ علي في تغريدة على “تويتر”، إن “أيها الشعب العراقي الأبي، أيها المتظاهرون الأبطال: هذه أول وآخر ثورة في تاريخ العراق لاستعادته من شذاذ الآفاق”.
وأضاف “لا تتنازلوا عن مرشحكم (غير الجدلي) الذي صوَّتم له، إن سكتّم عن مرشح الكتل وقبلتم به، بحجة طال أمد الثورة وتعبتم، فسينتهي العراق وستنتهون للأبد.. ستقبركم الميليشيات”.
أيها الشعب العراقي الأبي
أيها المتظاهرون الأبطال:
هذه أول وآخر ثورة في تاريخ العراق لاستعادته من شذاذ الآفاق.
لا تتنازلوا عن مرشحكم (غير الجدلي) الذي صوَّتم له.
إن سكتّم عن مرشح الكتل وقبلتم به، بحجة طال أمد الثورة وتعبتم، فسينتهي العراق وستنتهون للأبد.. ستقبركم الميليشيات.
— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 29, 2020
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