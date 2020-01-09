الشيخ علي :ايها المتظاهرون اخرجوا يوم غد الجمعة لترعبوا المتسولين على السلطة

المستقلة / تويتر /- ناشد عضو مجلس النواب عن التيار المدني فائق الشيخ علي بقوله ، ايها العراقيون الابطال : بأن يخرجوا يوم غدا الجمعة 10/1 الى سوح التظاهرات لترعبوا المستولين على السلطة الذين يريدون اذلالكم واستعبادكم ومصادرة خيراتكم .

واكد الشيخ علي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر“اليوم الخميس ،لا تلتفتوا إلى تهديداتهم الجوفاء واستعراضاتهم الفارغة..

فما هم إلّا مجاميع من الجبناء المرعوبين.
أخرجوا من أجل انتصاركم .

وختم تغريدته بـ هشتاغ #خارجون_بكانون

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