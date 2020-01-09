الشيخ علي :ايها المتظاهرون اخرجوا يوم غد الجمعة لترعبوا المتسولين على السلطة

المستقلة / تويتر /- ناشد عضو مجلس النواب عن التيار المدني فائق الشيخ علي بقوله ، ايها العراقيون الابطال : بأن يخرجوا يوم غدا الجمعة 10/1 الى سوح التظاهرات لترعبوا المستولين على السلطة الذين يريدون اذلالكم واستعبادكم ومصادرة خيراتكم .

أيها العراقيون الأبطال:

أخرجوا غداً الجمعة 1/10 إلى سوح التظاهرات لترعبوا المستولين على السلطة الذين يريدون إذلالكم واستعبادكم ومصادرة خيراتكم.

لا تلتفتوا إلى تهديداتهم الجوفاء واستعراضاتهم الفارغة..

فما هم إلّا مجاميع من الجبناء المرعوبين.

أخرجوا من أجل انتصاركم.#خارجون_بكانون — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 9, 2020

واكد الشيخ علي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر“اليوم الخميس ،لا تلتفتوا إلى تهديداتهم الجوفاء واستعراضاتهم الفارغة..

فما هم إلّا مجاميع من الجبناء المرعوبين.

أخرجوا من أجل انتصاركم .

وختم تغريدته بـ هشتاغ #خارجون_بكانون