الشوربة طبقك الرئيسي للوقاية من العدوى

المستقلة /في ظل التوصيات المتتالية بتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا تعتبر الشوربة الدافئة أحد وسائل حماية الحلق من الميكروبات، والوقاية من نزلات البرد وأعراض الإنفلونزا، وتعزيز المناعة. إليك كيف:

* تساعد شوربة الدجاج على طرد الجراثيم من الأنف عن طريق طرد المخاط.

* إبقاء الحلق دافئاً سواء من خلال الشوربة أو السوائل الدافئة يساعد على الوقاية من العدوى التنفسية.

* تحتوي شوربة الدجاج على عناصر تدعم المناعة في مواجهة عدوى الجهاز التنفسي.

* احرص على احتواء الشوربة على عدة أنواع من الخضروات لزيادة المغذيات، وخاصة المعادن والفيتامينات التي تقوي المناعة.

* عندما تجعل الشوربة طبقك الرئيسي تضمن ضبط عدد السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه الإحساس بالشبع، وهي معادلة صعبة في ظل الجلوس في البيت أوقات أطول.