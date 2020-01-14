الشواء يؤذي البشرة.. إليكم التفاصيل

المستقلة / ينتظر الكثير من الأشخاص أيام الإجازات من أجل الاستمتاع بجلسات الشواء في الطبيعة. لكن يبدو أنه بات من الضروري الانتباه الى مضار هذه العادة.

وفي هذا الإطار ذكرت دراسة صينية حديثة أن البخار الذي يصدر عن الشواء لا يؤذي صحة الرئتين فقط بل البشرة أيضاً.

وتوصل باحثون من المركز الدولي لأبحاث السرطان في فرنسا إلى أن البشرة تمتص في هذه الحالة بعض المكونات الناتجة عن الاحتراق والتي يمكن أن تسبب الاصابة بالسرطان وفق ما نقلت (مجلة لها).

ولتجنب ذلك ينصح بتوخي الحذر وبارتداء ملابس طويلة أثناء الشواء. فهذا يحد من تعرض البشرة للدخان والبخار الصادرين عن الفحم كما عن الطعام المشوي.

كذلك أشارت الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن الصحي الغذائي إلى ضرورة أن تكون درجة حرارة الشواء منخفضة أي 220 مئوية كحد أقصى. ومن أجل ذلك دعت إلى وضع الأطعمة على بعد 2 سنتم على الأقل أعلى من مستوى الفحم.