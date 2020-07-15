الشنتهمس تتعامد على الكعبة اليوم

للمرة الثانية هذا العام، من المُنتظر أن تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة ظهر يوم الأربعاء 15 تموز الجاري، حيث تكون الشمس عامودية فوق الكعبة المشرفة، مُتسببة باختفاء ظل الكعبة المشرفة عن جوانبها الأربعه بشكل كامل

تعامد الشمس فوق الكعبة .. كيف يحدث؟

ويحدث تعامد الشمس فوق الكعبة نتيجة دوران الأرض حول الشمس، بالإضافة للموقع الجغرافي لمكة المكرمة بين مداري السرطان والجدي ما يجعل الشمس تتعامد مرتين على الكعبة المشرفة في كل عام.

متى سيحدث تعامد الشمس فوق الكعبة؟

يحدث التعامد الثاني يوم الأربعاء 15 تموز 2020 الجاري، وستصل الشمس نقطة التعامد 90 درجة تقريبا عند الساعة 12:26 ظهراً، وقت أذان الظهر “الزوال” بالمسجد الحرام، وفي ذلك التوقيت سيختفي ظل الكعبة المشرفة تماما وظلال الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرا.

كيف نحدد القبلة من تعامد الشمس فوق الكعبة؟

ويُستفاد من تعامد الشمس فوق الكعبة في تحديد اتجاه القبلة في المناطق البعيدة جغرافيا عن مكة المكرمة في الدول العربية والإسلامية والمناطق التي تكون الشمس فيها فوق الأفق، وذلك عن طريق غرس قطعة من الخشب أو البلاستيك بشكل عامودي على الأرض وتتم مراقبة الظل ويكون اتجاه القبلة في الجهة المعاكسة للظل بحيث يشير امتداد الظل إلى موقع الكعبة المشرفة، علما بأن هذه الطريقة غير نافعة للمناطق مثل جدة والطائف نظرا لموقعهما القريب من مكة المكرمة.