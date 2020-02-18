الشمري يحذر .. لايمكن القبول بكابينة وزارية بعباءة تكنوقراط موظفة حزبي

المستقلة … اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، على اهمية استقلالية ومهنية وكفاءة الوزراء الجدد الذي ينوي رئيس الوزراء المكلف تقديمها للبرلمان للتصويت ونيل الثقة.

اقر المزيد : المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بتشكيل لجنة في البرلمان لتعديل الدستور

وقال الشمري في بيان تلقت “المستقلة نسخة منه، إن “على الجميع النظر الى اسماء وشخوص الكابينة الوزارية الجديدة من ناحية الاستقلالية والكفاءة وان تكون مؤهلة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية المقبلة”.

واضاف الشمري انه “لايمكن القبول بكابينة وزارية بعباءة تكنوقراط موظفة حزبيا وعلى رئيس الوزراء المكلف عدم الاستجابة للضغوط التي تفرض عليه من البعض لتسمية وزراء مرتبطين حزبيا بشكل او باخر بجهات معينة” .

وشدد على “اهمية اعلان رئيس الوزراء المكلف اسماء وزارته لممثلي الشعب في البرلمان لدراستها حتى ندرسها بعناية قبل الدخول في عملية التصويت ومنح الثقة”.

واوضح الشمري “ضرورة ان يكون المنهاج الوزاري مرحليا وللظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد”.