الشمري : لن يتم اغلاق السفارة الاميركية في بغداد بشكل نهائي

المستقلة / – اكد رئيس مركز التفكير المركز السياسي احسان الشمري، انه لن يتم اغلاق السفارة الاميركية في بغداد بشكل نهائي.

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة ,ان “الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن عن احتمالية استهداف كبير لامريكا، وبالتاكيد فأن العراق هو الارضية المناسبة لذلك”، مبينا انه “لا توجد مؤشرات لاغلاق السفارة الاميركية في بغداد بشكل نهائي ولن يتم ذلك، وما يحدث هو ضغوط وتحفيز لحكومة الكاظمي لاتخاذ اجراءات ازاء السلاح المنفلت لعدم تكرار عدم استهداف السفارة الاميركية”.

واضاف ان “واشنطن قد تضطر الى اغلاق الدائرة القنصلية او بعض الاقسام داخل السفارة كجزء من الاجراءات الاحترازية”، مشيرا الى انها “ستقلل اعداد الموظفين في السفارة وقد يكون هناك اغلاق محدود ولكن ليس بشكل نهائي”.