الشمري : بعد منح الثقة لعلاوي سيكون امامه ثلاث مستويات من التظاهرات في الفترة المقبلة

المستقلة ..اكد المحلل السياسي احسان الشمري، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيكون امام ثلاثة مستويات من التظاهر بعد منح الثقة لحكومته داخل مجلس النواب.

وقال الشمري في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر تابعتها “المستقلة”، انه “بعد منح الثقة لرئيس الوزراء سيكون امام ثلاث مستويات من التظاهرات ، الحركة الاحتجاجية الرافضة لتكليفه، و متظاهري تنفيذ الاشتراطات والوعود، إضافة الى تظاهرات لجمهور حزبي لما بعد التصويت”.

ودعا الشمري في تغريدته علاوي، الى “الاقتراب المباشر من المستوى الاول والثاني والعمل على تحييد المستوى الثالث”.

واكد مصدر سياسي، اليوم، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيجتمع مساء اليوم، مع قادة الكتل السياسية لضمان نيل ثقة مجلس النواب.