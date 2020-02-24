الشمري: الحوارات لا زالت جارية بين الكتل السياسية من أجل منح الثقة لحكومة علاوي

الشمري: الحوارات لا زالت جارية بين الكتل الساسية من أجل منح الثقة لحكومة علاوي

المستقلة ..أكد القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، أن الحوارات لا زالت جارية من أجل منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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وقال الشمري في تغريدة على حسابه في تويتر تابعته المستقلة اليوم الاثنين : “لا زالت الحوارات جارية لاقناع كتل تحالف القوى والتحالف الكردستاني على المضي قدما من اجل منح الثقة للحكومة والعمل سويةً نحو: -حملة إصلاحات شاملة -التهيئة لانتخابات مبكرة -حصر السلاح واعادة هيبة الدولة”.

واضاف: “الأربعاء موعد عقد الجلسة النيابية الطارئة لمنح الثقة وتحمل الحكومة لمسؤوليتها”.