(المستقلة)… قال القيادي في تيار الحكمة العراقي، فادي الشمري إن القمة العراقية المصرية الأردنية قد تؤجل بسبب “اكتشاف إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب والوفد المرافق له” بفيروس كورونا المستجد لدى وصولهم مطار عمان.

وبحسب الشمري، تم حجر الوفد المرافق للوزير وبعض الدبلوماسيين.

ولم تؤكد سلطات أي من العراق ومصر والأردن الأنباء التي أوردها الشمري، أو ما إذا كانت القمة ستؤجل عن موعدها المفترض هذا الأسبوع.

وفي حال تأكدت الأنباء، سيكون الوزير “أركان الشيباني” ثاني وزير عراقي يصاب بالفيروس بعد وزير الثقافة حسن ناظم الذي أعلن شفاؤه الشهر الماضي.

وكان الديوان الملكي الأردني قال في بيان إن ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي سيعقدون اجتماعا ثلاثيا في عمان الأسبوع المقبل.

وعقدت القمة الأولى للدول الثلاث في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي”.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تصريحات الجمعة، إنه سيزور الأردن منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف أن “الزيارة تتضمن إكمال الحوار العراقي المصري الأردني الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة، وسيكون هناك لقاء ثلاثي بين الملك عبد لله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق”.

ووصف “القمة الثلاثية بالمهمة لتطوير العلاقات الثلاثية فيما يخص المجال الاقتصادي وكذلك فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة”.

وكشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية اليوم الاثنين عن محتوى اجتماع القمة الثلاثية المقررة غداً في الاردن، مؤكدة على تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين بغداد والقاهرة وعمان.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الاردن عبدالله الثاني بن الحسين سيعقدون اجتماعا، غدا الثلاثاء، في العاصمة الاردنية عمان”.

وأضاف الفايز، أن “اللقاء سيوثق العلاقات الثنائية والاقتصادية والتعاون الامني والثقافي بين بغداد والقاهرة وعمان”، مبيناً أن “القمة الثلاثة ستناقش أهمية التعاون الأمني والاستخباراتي للمحاربة تنظيم داعش والمجاميع الإرهابية”.لا (النهاية)