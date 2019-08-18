الشركة المستثمرة لمعمل سمنت كبيسة تباشر بإنتاج وتجهيز السمنت العادي

( المستقلة ) – أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية أن الشركة المستثمرة لمعمل سمنت كبيسة باشرت بإنتاج وتجهيز السمنت العادي بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات نتيجة تعرض المعمل إلى إضرار كبيرة بسبب الإرهاب.

وقال مدير عام الشركة حسين محسن الخفاجي بحسب بيان لوزارة الصناعة اطلعت عليه ( المستقلة ) اليوم الاحد ، إن الشركة تمكنت من إعادة العمل والإنتاج لخمسة معامل في محافظة نينوى فيما قامت بإبرام ملاحق عقود مع الشركات المستثمرة لمعاملها لتأهيل وصيانة هذه المعامل.

وأشار إلى أن الشركة المستثمرة لمعمل سمنت كبيسة أنجزت المرحلة الأولى من الصيانة والتأهيل للمعمل إلى جانب تهيئة مستلزمات نصب أربعة مكائن تعبئة جديدة وحديثة إضافة إلى المكائن الموجودة وعددها اثنتان بهدف زيادة الطاقة التسويقية حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للماكنة الواحدة (150) طنا مكيسا في الساعة.