الشركة العالمية للتأمينات العامة تعلن عن بدء التداول في سوق نازداك المالي

(المستقلة).. أعلنت اليوم الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة (“IGI” أو “الشركة”) (نازداك: IGIC) عن بدء تداول أسهمها العادية في سوق نازداك المالي تحت رمز “IGIC”.

وفي 17 آذار من عام 2020، أعلنت IGI عن اتمام اندماجها مع شركة تايبيريوس أكويزيشن كوربوريشن (Tiberius) بنجاح، لتصبح IGI نتيجة لذلك شركة عامة.

وتعليقا على ذلك قال واصف الجبشة، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي: يعتبر اليوم لحظة مهمة وحاسمة لشركة IGI. وانا فخور لادراجنا في سوق نازداك كشركة تأمين تجارية متخصصة ومرسملة بشكل جيد ومهيأة للنمو بحكمة وبقيمة دفترية مركبة وملموسة للسهم. ويعتبر هذا معلم مهم بالنسبة لنا، كما أنه دلالة على النجاح الذي حققته الشركة على مدى ال 18 عام الماضية من تاريخ تأسيسها. ولقد تأسست الشركة في نهاية عام 2001 وبدأت أعمالها في بداية عام 2002، ولقد اصبحنا اليوم في الحقيقة شركة تأمين عالمية بمنصة وبنية تحتية دولية تمارس أعمال اكتتاب الـتأمين في 200 دولة وأقاليم. ولقد أثبتنا مقدرتنا على التعامل بنجاح مع تحديات تقلبات سوق التأمين واعادة التأمين من خلال تحقيق قيمة هائلة للمساهمين وفرص كبيرة لفريق عملنا.”

واضاف “ان ادراجنا العام في سوق الاسهم في الولايات المتحدة الامريكية، وزيادة التنويع في المساهمين من خلال الاندماج مع شركة تايبيريوس، بالاضافة الى وجود مجلس ادارة قوي ومستقل بالأغلبية، سيفيد مساهمينا ويساهم في خلق الفرص لانشاء رأس مال أضافي لزيادة النمو المستقبلي .”

*المصدر: “ايتوس واير”