الشركة التركية تستأنف العمل في المستشفى الذي تنفذه في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن وصول كادر الشركة التركية الى مدينة الناصرية لاستئناف العمل في المستشفى الذي تنفذه في المحافظة .

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” كادر الشركة التركية من مهندسين وفنيين وصل الى المحافظة لاستئناف العمل في مشروع مستشفى الناصرية الجديد المعروف باسم المستشفى التركي “.

واشار الى ان ” دخول المستشفى الى الخدمة الفعلية يزيد من السعة السريرية ، ويحسن من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى “.