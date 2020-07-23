الشركات الاردنية مستعدة للمشاركة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية في العراق

(المستقلة) … أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الخميس، عن استعداد الشركات الاردنية للمشاركة في تنفيذ مشاريع تخص البنى التحتية في عموم البلاد، مؤكدة سعيها من اجل اطلاق الفرص الاستثمارية في محافظة صلاح الدين.

وافادت وزيرة الاعمار والاسكان نازنين محمد في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه المستقلة ، بأنها “عقدت اجتماعا موسعا مع سفير المملكة الاردنية الهاشمية المعتمد في البلاد منتصر الزعبي، من اجل بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في المجال العمراني”، مبينة ان “وزارتها تعكف مع الجانب الاردني حاليا على دراسة امكانية اشراك الشركات الأردنية في تنفيذ مشاريع الوزارة”.

وأضافت أن “المشاريع تتضمن ما يخص قطاعات البنى التحتية والاسكان في عموم محافظات البلاد، انسجاما مع مرحلة الاعمار التي تشهدها، فضلا عن تبادل الخبرات الهندسية والفنية بين البلدين، لاسيما أن شركات الاردن رصينة ونفذت عددا كبيرا من المشاريع المهمة في مجالات الاعمار وحققت نجاحات واسعة”.

من جانب آخر، اكدت الوزيرة خلال لقائها محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل أن “لديها عددا من المشاريع الخدمية المهمة في الوزارة التي تسعى الى تحديد اولويات انجازها تباعا، الى جانب العمل على اطلاق الفرص الاستثمارية في المحافظة، ولاسيما ما يخص قطاع السكن، ضمن جهودها من اجل دعم المناطق المحررة في البلاد ورفع المستوى الخدمي فيها”.(النهاية)