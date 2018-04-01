“الشرق الاوسط” : أحزاب كبيرة تستثمر أموالها السياسية في الحملات الانتخابية

(المستقلة) … قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الحملة الدعائية لمرشحي الانتخابات إلى الـ 14 من شهر نيسان الجاري، ورغم ذلك فان أغلب الشوارع والساحات العامة في مختلف أنحاء البلاد بدأت تغزوها صور وشعارات ودعايات أكثر من 7000 مرشح للانتخابات المقبلة.

ونقلت صحيفة “الشرق الوسط” عن أحد المرشحين للانتخابات ويدعى ” حسن عبد الواحد”، قوله في تصريح صحفي، اليوم الأحد (1 نيسان 2018)، إن “هناك عددا غير قليل من المرشحين ممن لا يملكون ماكينة إعلامية أو مالا سياسيا يستطيعون توظيفه لدعم حملتهم مما يجعلهم في حيرة من أمرهم حيال ما يجري أمام أعينهم”، متسائلا عن جدوى هذا التأجيل بينما بدأت الحملة الدعائية فعلا .

وأضاف عبد الواحد، أن “الناس تشاهد بشكل واضح حجم ما بات ينفق من أموال في الشارع عبر ما نشاهده من صور وملصقات وسواها من أساليب الدعاية بالإضافة إلى عمليات شراء الأصوات من خلال بطاقة الناخب فضلا عن الولائم التي تنفق عليها الملايين في وقت لا نملك نحن ممن جئنا من أجل التغيير أي أموال يمكن إنفاقها على حملاتنا”.

من جانبه أكد النائب كاظم الصيادي، قيام حزب، لم يسمه، بإنفاق نحو 8 ملايين دولار أميركي على الملصقات في وقت لم تبدأ الحملة الدعائية بعد، وذلك رغم تحذير رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من دخول المال السياسي بهدف تزييف العملية الانتخابية، حيث قال المالكي خلال احتفال جماهيري في مدينة النجف أمس، إن “هناك سيلا من الأموال بدأ يتدفق هدفه تزييف العملية الانتخابية، ونحذر من الألاعيب التي يصدرها الإعلام المزيف وتهدف إلى تسقيط الشخصيات الوطنية وزعماء الكتل السياسية”.

فيما أوضح الناطق باسم تحالف “سائرون” قحطان الجبوري، أن “المال السياسي موجود للأسف لدى معظم الكتل والأحزاب الكبيرة التي هيمنت على العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم ويظهر عادة في أوقات الدعاية الانتخابية”، مبينا أن “الحملات الدعائية أمر طبيعي في كل أنحاء العالم وهناك من يدعمها بالفعل ولكن يجب أن يكون الدعم في إطار من الشفافية والوضوح وأن تكون مصادر هذه الأموال معروفة بحيث لا تكون من المال الحرام الذي تم الاستحواذ عليه من خلال السلطة”.

وأشار الجبوري، إلى أن “المشكلة التي تتكرر دائما أن القوى الرئيسية التي يريد الشعب تغييرها بسبب شبهات الفساد هي التي تهيمن دائما من خلال ما تملكه من مال بحيث تتمكن إلى حد كبير من تزييف إرادة الناس بأساليب ملتوية وهو ما حذرنا ونحذر منه خلال الانتخابات المقبلة التي نريدها أن تكون ميدانا للتغيير الحقيقي بالمناهج والرؤى والأفكار وليس الوجوه فقط”.

وفي السياق نفسه، أفاد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج، أن “هناك نوعين من المال السياسي هناك مال حزبي وهو أمر طبيعي بالنسبة لكل حزب لا بد أن تكون لديه أموال ومال آخر غير معروف المصادر وهو الذي يثير الإشكاليات المختلفة لكن المشكلة هي أنه بسبب عدم وجود شفافية على صعيد كيفية حصول الأحزاب على الأموال فقد اختلطت الأمور إلى الحد الذي بتنا فيه لا نفرق بين المال الطبيعي الذي هو جزء من آلية تشكيل الحزب والمال الذي مصادره غير واضحة ولا معروفة”.

وأوضح أنه “في ضوء الحملات الانتخابية وطبيعتها فإنه يتوجب على الجهات المسؤولة تطبيق القانون حتى يعرف الجمهور المصدر الحقيقي لهذه الأموال التي يمكن أن توظف من أجل تزييف إرادة المواطن الذي يريد إحداث تغيير حقيقي”.