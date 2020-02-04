الشرق الاوسط تكشف عن ﺿﻐﻮط ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ علاوي والبرلمان خلال الفتره الماضي

المستقلة … يرى عضو مجلس النواب آراس حبيب، أن حكومة مستقرة لن تحصل دون برنامج واضح وقدرة على التنفيذ.

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وقال حبيب في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته “المستقلة ” اليوم الثلاثاء، إنه “وبعيداً ﻋـــــﻦ أي ضغوط يمكن أن ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،ﻓــﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪ ﻫﻲاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗــﺼــﺎدم اﻟـﻘـﻨـﺎﻋـﺎت واﻹرادات إﻟــﻰ ﻣـﺮحـﻠﺔ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮارواﻟبـﻨﺎء”.

وأﺿﺎف أن “ذﻟــﻚ ﻟــﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻣــﻦ دون ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ رﺷـﻴـقـﺔ ﺑــﺒـﺮﻧﺎﻣـﺞ واﺿـﺢ المعالم واﻷﻫــﺪاف وﻗـﺪرة ﻋﻠﻰاﻟﺘﻨﻔﻴﺬ”.