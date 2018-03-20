إلغاء اربيل شروط الاقامة سيشمل دخول السيارات وتسجيل اللوحات

(المستقلة) …. ذكرت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، الثلاثاء، ان الغاء اربيل شروط الاقامة تم بالاتفاق مع بغداد، مشيرة الى ان الاتفاق سيشمل ايضا دخول السيارات وتسجيل اللوحات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في اربيل قوله ان “إلغاء شرط الإقامة في اربيل جاءت بعد اتفاق رئيس حكومة كردستان نيجيرفان البارزاني مع بغداد”، مبينا ان “بموجبه لن يضطر المواطنون القادمون من باقي المحافظات العراقية إلى إجراء معاملات الإقامة وشرط الاستعانة بكفيل يكون موظفاً من سكنة الإقليم”.

واضاف ان “القادمين الى المحافظة سيتمكنون من التنقل والإقامة كمواطني الإقليم، باستثناء إجراءات تدقيق في الهويات والتفتيش”، مشيرا إلى أن “الاتفاق سيشمل أيضاً دخول السيارات وإجراءات تسجيل اللوحات”.

واعلنت ادارة محافظة اربيل، في 18 اذار 2018، عن إلغاء شرط الاقامة لمواطني المحافظات العراقية الزائرين الى المحافظة، فيما بينت أن الاقامة ستشمل غير العراقيين فقط.